OGY

OGY, ORIGYN sertifikalarının mintlendiği, referans alındığı ve işlem gördüğü platforma erişim faydası sağlayan ORIGYN Foundation'ın yerel tokenidir. OGY, platformun temel hizmeti olan özgünlük sertifikaları oluşturmak ve işlemek için gereklidir. Tokenler ayrıca ORIGYN yönetiminde oy kullanmak için de gereklidir.

Kripto AdıOGY

SıralamaNo.1044

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz7,828,640,875

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,415,928,549.598547

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.04584611512274245,2022-06-17

En Düşük Fiyat0.0011511487465943,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriOGY2

