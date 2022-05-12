OG

OG Fan Token (OG), OG küresel hayranlarına Socios platformu aracılığıyla kolektif karar alma gücü veren öz sermaye tabanlı bir tokendir. Tokenler üyelik biletlerine benzer ve Tokenlere sahip olan kullanıcılar, özel ödüller ve kulüp kimliği tanıma gibi birden fazla ödül alma fırsatına sahip olacaktır. OG fan token sahipleri, OG aracılığıyla akıllı sözleşmelerdeki tüm OG oylamalarına katılabilir ve Socios platformunda etkileşime girebilir (örneğin oylamaya, bilgi yarışmalarına katılabilir, diğer kullanıcılarla iletişim kurabilirler).

Kripto AdıOG

SıralamaNo.424

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)333.35%

Dolaşımdaki Arz4,430,000

Maksimum Arz5,000,000

Toplam Arz5,000,000

Dolaşım Oranı0.886%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği24.808008379658524,2025-09-10

En Düşük Fiyat1.1646614801723933,2022-05-12

Herkese Açık Blok ZinciriCHZ

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

