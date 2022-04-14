OKM

Okami, kullanıcıların kripto para yatırımı ve alım satımı yaparken topluma katkıda bulunmalarını sağlayan benzersiz bir Web3 Cüzdan hizmeti ve kredi kartı sunmaktadır. Kullanıcılar OKAMI Cüzdanına bağlı bir kredi kartı olan OKAMI Kartını kullandıklarında, kartla ilişkili ücretler hayvan refahı kuruluşlarına bağışlanmaktadır. Ayrıca, OKAMI Cüzdanında saklanan OKAMI Coinler (OKM) işlemler sırasında kullanılır ve bunların bir kısmı hayvan koruma çabalarını desteklemek için tahsis edilir.

Kripto AdıOKM

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

