ONE

Harmony, state sharding ve eşler arası networking alanlarında önemli yeniliklere sahip hızlı ve güvenli bir blok zinciridir.

Kripto AdıONE

SıralamaNo.374

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.03%

Dolaşımdaki Arz14,777,010,979.262915

Maksimum Arz

Toplam Arz14,777,010,979.262915

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2019-06-01 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.003175 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği0.3798319197326405,2021-10-26

En Düşük Fiyat0.00125670166096,2020-03-13

Herkese Açık Blok ZinciriONE

HakkındaHarmony, state sharding ve eşler arası networking alanlarında önemli yeniliklere sahip hızlı ve güvenli bir blok zinciridir.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
