ONT

""Ontology (ONT), eksiksiz dağıtılmış defterler ve akıllı sözleşme sistemi desteği dahil olmak üzere yeni nesil yüksek performanslı temel kamu zincirleri sağlar. Aynı zamanda, Ontology mimarisi genel zincir ağ sistemini destekler.Temel kamu zincir hizmetleri sağlamanın yanı sıra, Ontology blok zinciri çerçevesi, farklı uygulamalar için kamu zincirlerinin özelleştirilmesini destekler ve farklı protokol grupları aracılığıyla zincir ağ işbirliğini destekler. Temel katmanın yanı sıra Ontology, dağıtılmış kimlik çerçevesi, dağıtılmış veri alışverişi protokolleri vb. gibi çeşitli dağıtılmış uygulamalarda dağıtılmış güven işbirliği bileşenlerini desteklemek için genel modüller sağlamaya ve uygulama gereksinimlerine göre yenilerini genişletmeye devam edecek. .Evrensel mod. Ontology, bağlı bir ikili Token modudur (ONT ve ONG).İlk aşamadaki ONT Token, NEP-5 Token'dir (ONG bu aşamada piyasaya sürülmeyecektir.Ontology'nin temel ana ağı çevrimiçi olduktan sonra dönüştürülecektir. ana ağ ONT Token'a ve aynı zamanda ONT'ye bağlı ONG Token kademeli olarak serbest bırakılacaktır. ""

Kripto AdıONT

SıralamaNo.365

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.94%

Dolaşımdaki Arz919,064,523

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.919%

Arz Tarihi2018-02-26 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.2 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği11.176600456237793,2018-05-03

En Düşük Fiyat0.05792901746881255,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriONT

Hakkında""Ontology (ONT), eksiksiz dağıtılmış defterler ve akıllı sözleşme sistemi desteği dahil olmak üzere yeni nesil yüksek performanslı temel kamu zincirleri sağlar. Aynı zamanda, Ontology mimarisi genel zincir ağ sistemini destekler.Temel kamu zincir hizmetleri sağlamanın yanı sıra, Ontology blok zinciri çerçevesi, farklı uygulamalar için kamu zincirlerinin özelleştirilmesini destekler ve farklı protokol grupları aracılığıyla zincir ağ işbirliğini destekler. Temel katmanın yanı sıra Ontology, dağıtılmış kimlik çerçevesi, dağıtılmış veri alışverişi protokolleri vb. gibi çeşitli dağıtılmış uygulamalarda dağıtılmış güven işbirliği bileşenlerini desteklemek için genel modüller sağlamaya ve uygulama gereksinimlerine göre yenilerini genişletmeye devam edecek. .Evrensel mod. Ontology, bağlı bir ikili Token modudur (ONT ve ONG).İlk aşamadaki ONT Token, NEP-5 Token'dir (ONG bu aşamada piyasaya sürülmeyecektir.Ontology'nin temel ana ağı çevrimiçi olduktan sonra dönüştürülecektir. ana ağ ONT Token'a ve aynı zamanda ONT'ye bağlı ONG Token kademeli olarak serbest bırakılacaktır. ""

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.