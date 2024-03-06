OP

Ethereum'un ikinci katman ölçeklendirme çözümü Optimism, protokolün yeni yönetişim sistemi olan Optimism Collective'i oluşturan iki merkezden biri olan Token House için yeni yönetişim belirteci OP'sini tanıttı. Ağın ilk kullanıcılarına, 2022'nin ikinci çeyreğinde, varlığın toplam arzının %5'ini oluşturan OP airdrop'ları alma fırsatı verilecek.

Kripto AdıOP

SıralamaNo.85

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)4.13%

Dolaşımdaki Arz1,896,570,907

Maksimum Arz4,294,967,296

Toplam Arz4,294,967,296

Dolaşım Oranı0.4415%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği4.851507085185996,2024-03-06

En Düşük Fiyat0.25439277605899335,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriNONE

HakkındaEthereum'un ikinci katman ölçeklendirme çözümü Optimism, protokolün yeni yönetişim sistemi olan Optimism Collective'i oluşturan iki merkezden biri olan Token House için yeni yönetişim belirteci OP'sini tanıttı. Ağın ilk kullanıcılarına, 2022'nin ikinci çeyreğinde, varlığın toplam arzının %5'ini oluşturan OP airdrop'ları alma fırsatı verilecek.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.