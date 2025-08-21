OVPP

OpenVPP, 10 trilyon dolarlık enerji ve kamu hizmetleri sektörü için dijital ödeme ağı sağlar. Dünyanın enerji ödeme sistemlerini birbirine bağlamak için tasarlanan OpenVPP, küresel ölçekte Dağıtılmış Enerji Kaynakları (DER) için yasal düzenlemelere uygun ve gelir düzeyinde ölçüm, doğrulama ve anlık ödeme hizmetlerini bir araya getirir.

Kripto AdıOVPP

SıralamaNo.1097

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.20%

Dolaşımdaki Arz803,283,302.0637898

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.8032%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.28680257838566486,2025-09-16

En Düşük Fiyat0.000026830293467548,2025-08-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaOpenVPP, 10 trilyon dolarlık enerji ve kamu hizmetleri sektörü için dijital ödeme ağı sağlar. Dünyanın enerji ödeme sistemlerini birbirine bağlamak için tasarlanan OpenVPP, küresel ölçekte Dağıtılmış Enerji Kaynakları (DER) için yasal düzenlemelere uygun ve gelir düzeyinde ölçüm, doğrulama ve anlık ödeme hizmetlerini bir araya getirir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.