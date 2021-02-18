PAID

PAID, herkesin yararına ve özellikle şeffaflık, güvenlik ve verimlilik açısından kitle kaynaklı fonlama ile parlak fikirler getiren son derece incelenmiş projeler ve kurucular sağlama misyonuna sahip Merkeziyetsiz bir Kitle Fonlaması Platformudur.

Kripto AdıPAID

SıralamaNo.1489

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.03%

Dolaşımdaki Arz542,833,217.26

Maksimum Arz594,717,456

Toplam Arz589,686,914.6

Dolaşım Oranı0.9127%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği6.38388509,2021-02-18

En Düşük Fiyat0,2021-06-16

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaPAID, herkesin yararına ve özellikle şeffaflık, güvenlik ve verimlilik açısından kitle kaynaklı fonlama ile parlak fikirler getiren son derece incelenmiş projeler ve kurucular sağlama misyonuna sahip Merkeziyetsiz bir Kitle Fonlaması Platformudur.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
PAID/USDT
PAID Network
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (PAID)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
