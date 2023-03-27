PAWZONE

PawZone, yaklaşmakta olan Shiba Inu Katman 2 ağı olan Shibarium için merkeziyetsiz uygulamalar geliştirmeye odaklanan bir blok zinciri teknolojisi şirketidir. Toplulukları Pawfighters, kendilerini Shiba Inu ekosisteminin iyileştirilmesine adamıştır. PawZone şu anda Shibarium için bir NFT pazarı kuruyor ve bunun, yaklaşmakta olan oyun loncası Shiba Inu GG'nin ardından şu anda mevcut olan daha büyük NFT pazarlarının çoğundan daha iyi performans göstermesi bekleniyor. PAW, PawZone'un Yönetim işlevi gören resmi tokenidir ve Shiba Inu ekosistemine aynı anda saygı gösterirken uygulamalarımızda önemli kullanım alanlarına sahiptir. Satın alma gücü dışında, Shiba Inu GG'de seviye atlamak ve Pawzaar'da NFT kiralamak için $PAW tokeninin kullanılması gerekir.

Kripto AdıPAWZONE

SıralamaNo.7072

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz500,000,000,000

Toplam Arz500,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000070022881797892,2023-03-27

En Düşük Fiyat0.000000010511378402,2025-02-25

Herkese Açık Blok ZinciriETH

