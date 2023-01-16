PAW

Kripto AdıPAW

SıralamaNo.1556

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,00%

Dolaşımdaki Arz947 958 529 404 516

Maksimum Arz1 000 000 000 000 000

Toplam Arz1 000 000 000 000 000

Dolaşım Oranı0.9479%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000064522413291757,2023-02-04

En Düşük Fiyat0.000000000033609974,2023-01-16

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaPAW, toplam arzı 1 katrilyon olan bir ERC-20 tokenidir. Ethereum blok zincirinde doğan $PAW, bir token olmaktan çok daha fazlasıdır; dinamik PawChain topluluğunun gelişen ve canlı bir parçasıdır. PAW büyümeye devam ettikçe, PawChain ekosistemine güç vererek işlemlerin gerçekleşmesini mümkün kılmakta ve topluluk yönetişimini kolaylaştırmaktadır. PAW için gelecek hedeflerimiz hem iddialı hem de umut vericidir. Token, bir ERC-20 token olarak mevcut durumundan gerçek bir çapraz zincir varlığına dönüşecektir. $PAW, tüm yardımcı programlarımızı birbirine bağlayan Katman-2 çözümümüz PawChain'in kalbinde yer alacaktır. Merkeziyetsiz borsamız PawSwap'i besleyecek, swap ve stake seçeneklerini artıracaktır. $PAW ayrıca planlanan DeFi e-Ticaret pazarımızın, Ödeme Kartlarımızın, Cüzdan Donanımımızın ve çok daha fazlasının merkezinde yer alacak ve sorunsuz bir dijital ve fiziksel dünyada işlem yapılmasını sağlayacaktır. Katman-3 çözümümüzle, tüm zincirleri birbirine bağlayarak gerçekten birbirine bağlı bir ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla, $PAW sadece bir token değil, merkeziyetsiz bir geleceğin yapbozunun önemli bir parçasıdır

