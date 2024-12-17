PENGU

Pudgy Penguins bir meme coin piyasaya sürüyor - $PENGU. Pudgy Penguins topluluğu bir NFT ile ancak bu kadar büyük olabilir ve NFT'ler çok pahalı olduğu için sahip türleri zengin bireylerle sınırlıdır. PENGU, bireyin ekonomik durumu ne olursa olsun herkesin Pudgy Penguins markasına katılmasına olanak tanıyan bir meme coindir. Penguen markasını ve memelerini seven herkesi ve NFT'lerimizden fiyatlandırılan CT kitlesini hedefliyoruz.

Kripto AdıPENGU

SıralamaNo.76

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0002%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.21%

Dolaşımdaki Arz62,860,396,090.04

Maksimum Arz0

Toplam Arz88,888,888,888

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.05738,2024-12-17

En Düşük Fiyat0.003714633269373105,2025-04-09

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

