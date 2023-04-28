PEPECOIN

2016 yılında öncüler ve vizyonerler tarafından yaratılan PepeCoin, DeFi, oyunlar, benzersiz NFT deneyimleri ve son teknoloji memetikleri sorunsuz bir şekilde entegre eden eğlenceli bir işletim sistemi tarzı uygulama ekosistemi sunmaktadır.

Kripto AdıPEPECOIN

SıralamaNo.759

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.30%

Dolaşımdaki Arz107,057,219.16111442

Maksimum Arz133,769,420

Toplam Arz107,642,755.03315184

Dolaşım Oranı0.8003%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği7.565843950109182,2024-04-11

En Düşük Fiyat0.000261303532360508,2023-04-28

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Hakkında2016 yılında öncüler ve vizyonerler tarafından yaratılan PepeCoin, DeFi, oyunlar, benzersiz NFT deneyimleri ve son teknoloji memetikleri sorunsuz bir şekilde entegre eden eğlenceli bir işletim sistemi tarzı uygulama ekosistemi sunmaktadır.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
PEPECOIN/USDT
PepeCoin
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (PEPECOIN)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
