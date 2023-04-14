PEPE

Pepe, herkesin sonsuz türev Shiba,GME,Turbo,Ass,Floki,Moon Inu coinleri ile zor durumlarda kalmasından bıktı. Inu'lar günlerini yaşadılar. Dünyanın en tanınmış meme coinin, krallığının saltanatını sürmesinin zamanı geldi. Pepe, memecoin'leri yeniden mükemmel hale getirmek için burada. Ön satışsız, sıfır vergili, LP yakılmış ve sözleşmeden vazgeçilmiş gizlilikle başlatılan $PEPE, sonsuza dek insanlar için mücadele eden bir coin’dir. Saf meme coin güçleriyle beslenen $PEPE size yolu göstersin. Lord Kek'e güvenimiz sonsuz.

Kripto AdıPEPE

SıralamaNo.45

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0006%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz420,689,899,653,542.56

Maksimum Arz420,689,899,653,542.56

Toplam Arz420,689,899,653,542.56

Dolaşım Oranı1%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000028247247045764,2024-12-09

En Düşük Fiyat0.000000000010627701,2023-04-14

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaPepe, herkesin sonsuz türev Shiba,GME,Turbo,Ass,Floki,Moon Inu coinleri ile zor durumlarda kalmasından bıktı. Inu'lar günlerini yaşadılar. Dünyanın en tanınmış meme coinin, krallığının saltanatını sürmesinin zamanı geldi. Pepe, memecoin'leri yeniden mükemmel hale getirmek için burada. Ön satışsız, sıfır vergili, LP yakılmış ve sözleşmeden vazgeçilmiş gizlilikle başlatılan $PEPE, sonsuza dek insanlar için mücadele eden bir coin’dir. Saf meme coin güçleriyle beslenen $PEPE size yolu göstersin. Lord Kek'e güvenimiz sonsuz.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.