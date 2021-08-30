PERP

Perpetual Protocol, Sanal Otomatik Piyasa Yapıcı (vAMM) tarafından mümkün kılınan, her varlık için merkeziyetsiz bir sürekli sözleşme protokolüdür. Yatırımcılar, karşı taraflara ihtiyaç duymadan doğrudan vAMM'lerle alım satım yapabilirler. PERP sahipleri, işlem ücretlerinin bir kısmı artı stake ödülleri karşılığında PERP tokenlerini stake ederek staker olabilirler.

Kripto AdıPERP

SıralamaNo.1178

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)18.06%

Dolaşımdaki Arz66,002,156.95

Maksimum Arz0

Toplam Arz150,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği24.84327338,2021-08-30

En Düşük Fiyat0.07273246792960733,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

