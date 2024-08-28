PHIL

Phil Token ($PHIL), güven ve işbirliğine odaklanan topluluk odaklı bir memecoindir. Deneyimli bir geliştirici tarafından yaratılan $PHIL, memecoin alanında daha fazla şeffaflık ve güvenli ortaklıklar getirmeyi amaçlamaktadır. Amaç, en iyi 50 memecoini birleştirmek ve daha güçlü, daha bağlantılı bir kripto topluluğu oluşturmaktır.

Kripto AdıPHIL

SıralamaNo.2194

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.04%

Dolaşımdaki Arz1,000,000,000

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı1%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.13398033787343533,2024-08-28

En Düşük Fiyat0.000732223819078364,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

