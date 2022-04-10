PHL

Philcoin, bağış yapma şeklini değiştiren dünyanın ilk hayırseverlik kripto parasıdır. Herkesin bağış yapma ve alma gücüne sahip olması gerektiği inancıyla oluşturulan Philcoin, PhilSocial ekosistemindeki Get2Give ödül tokenidir: Kullanıcılar, davet, işlem ve platform katılımı yoluyla ödüller kazanır ve bu ödülleri doğrulanmış amaçlara bağış yaparak kullanabilirler.

Kripto AdıPHL

SıralamaNo.3838

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz5,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.9330571942012122,2022-04-10

En Düşük Fiyat0.000828659014263877,2024-05-22

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

Sektör

Sosyal Medya

