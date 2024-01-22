PHOTO

SEED.photo, dünyanın ilk merkeziyetsiz NFT fotoğrafçılık pazarı unvanını alarak dijital fotoğrafçılık dünyasında oyunun kurallarını değiştiren bir platformdur. Fotoğrafçıların çarpıcı kareler yakalamaktan bunları düzenlemeye ve yüklemeye kadar yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilecekleri bir platform hayal edin. İşin püf noktası şu: Başyapıtlarını benzersiz NFT'lere dönüştürebilir ve heyecan verici Web3 alanına katılabilirler.

Kripto AdıPHOTO

SıralamaNo.5539

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,826,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği4.056992179446309,2024-01-22

En Düşük Fiyat0.36639390369391434,2025-11-18

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaSEED.photo, dünyanın ilk merkeziyetsiz NFT fotoğrafçılık pazarı unvanını alarak dijital fotoğrafçılık dünyasında oyunun kurallarını değiştiren bir platformdur. Fotoğrafçıların çarpıcı kareler yakalamaktan bunları düzenlemeye ve yüklemeye kadar yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilecekleri bir platform hayal edin. İşin püf noktası şu: Başyapıtlarını benzersiz NFT'lere dönüştürebilir ve heyecan verici Web3 alanına katılabilirler.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.