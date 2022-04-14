PHYCHAIN

PhyChain, DePIN (Merkeziyetsiz Fiziksel Altyapı Ağı) ve dağıtılmış bilgi işlem gücü teknolojisine dayanan dünyanın ilk yenilikçi platformudur. Milyarlarca boşta bulunan cihazın potansiyelini ortaya çıkarmaya, adil ve sürdürülebilir bir merkeziyetsiz bilgi işlem gücü ağı oluşturmaya ve geleceğin dijital ekonomisi için sağlam destek sağlamaya kararlıyız.

Kripto AdıPHYCHAIN

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

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Toplam Arz2 000 000 000

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Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaPhyChain, DePIN (Merkeziyetsiz Fiziksel Altyapı Ağı) ve dağıtılmış bilgi işlem gücü teknolojisine dayanan dünyanın ilk yenilikçi platformudur. Milyarlarca boşta bulunan cihazın potansiyelini ortaya çıkarmaya, adil ve sürdürülebilir bir merkeziyetsiz bilgi işlem gücü ağı oluşturmaya ve geleceğin dijital ekonomisi için sağlam destek sağlamaya kararlıyız.

Sektör

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.