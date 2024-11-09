PIPPIN

PIPPIN, Solana zincirinde yer alan bir meme coindir.

Kripto AdıPIPPIN

SıralamaNo.126

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)2.82%

Dolaşımdaki Arz999,996,253

Maksimum Arz0

Toplam Arz999,996,253

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.6108898488275752,2025-12-24

En Düşük Fiyat0.000225769038950477,2024-11-09

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaPIPPIN, Solana zincirinde yer alan bir meme coindir.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
PIPPIN/USDC
Pippin
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (PIPPIN)
--
24 sa Hacim (USDC)
--
