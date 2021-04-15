PIT

Pitbull, oluşturulmasının ardından mülkiyetinden vazgeçilen ve topluluğa verilen, kendi kendine pay alan bir tokendir. Bu güç merkeziyetsizliği, Pitbull'un, günlük bazda, belirgin şekilde gönüllü sahipler ve hızlı büyüme alanı sağlayan %100 topluluk odaklı proje gelişimini sürdürdü. İlerleyen aşamada, yatırımcıların hem topluluk hem de gelişim açısından projeye entegre edildiği benzersiz bir sosyal deney haline geldi.

Kripto AdıPIT

SıralamaNo.1047

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz40,192,158,063,660,000

Maksimum Arz100,000,000,000,000,000

Toplam Arz100,000,000,000,000,000

Dolaşım Oranı0.4019%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.00000001,2021-04-15

En Düşük Fiyat0,2021-05-05

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

