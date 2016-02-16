PIVX

PIVX, zk-SNARKS'ın bir Hisse İspatı blok zincirine ilk kez uygulanmasıyla isteğe bağlı gizliliğe odaklanan, topluluk odaklı bir DAO'dur. PIVX, yasal uyumluluk ve verimli işlem hızlarını ölçeklendirmek ve sürdürmek için bir zihniyetle çalışır, bu da PIVX'i geleneksel ödemeler için ideal bir seçim haline getirir.

Kripto AdıPIVX

SıralamaNo.938

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)4.98%

Dolaşımdaki Arz97,380,059.59376596

Maksimum Arz0

Toplam Arz97,380,059.59376596

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği14.558699607849121,2018-01-23

En Düşük Fiyat0.000421967008151114,2016-02-16

Herkese Açık Blok ZinciriPIVX

Sektör

Sosyal Medya

