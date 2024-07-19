PIXFI

Pixelverse, hem Telegram hem de web tarayıcılarında kullanılabilen siberpunk temalı bir oyuna sahiptir. Platform 50 milyon oyuncuya ve 12 milyondan fazla sosyal medya takipçisine sahiptir. RPG unsurları ve gerçek zamanlı PvP savaşları içeren çeşitli oyunlar sunan Pixelverse, PixelTap'te savaşmaya hazır 500 binden fazla çevrimiçi oyuncuyu kendine çekmiştir. Platformda ayrıca Call of Duty, Halo ve Metal Gear'daki çalışmalarıyla tanınan sanat yönetmeni Ben Mauro'nun ""Huxley"" gibi önemli projeleri de sergileniyor.

Kripto AdıPIXFI

SıralamaNo.2379

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.04%

Dolaşımdaki Arz3,611,274,707.045792

Maksimum Arz5,000,000,000

Toplam Arz5,000,000,000

Dolaşım Oranı0.7222%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.0976972121400039,2024-07-19

En Düşük Fiyat0.000069570170919072,2025-11-18

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaPixelverse, hem Telegram hem de web tarayıcılarında kullanılabilen siberpunk temalı bir oyuna sahiptir. Platform 50 milyon oyuncuya ve 12 milyondan fazla sosyal medya takipçisine sahiptir. RPG unsurları ve gerçek zamanlı PvP savaşları içeren çeşitli oyunlar sunan Pixelverse, PixelTap'te savaşmaya hazır 500 binden fazla çevrimiçi oyuncuyu kendine çekmiştir. Platformda ayrıca Call of Duty, Halo ve Metal Gear'daki çalışmalarıyla tanınan sanat yönetmeni Ben Mauro'nun ""Huxley"" gibi önemli projeleri de sergileniyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.