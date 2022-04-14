PLAY

PlaysOut, gömülü oyunların geleceğini şekillendiren yüksek performanslı bir yayın altyapısıdır. Süper uygulama çağı için geliştirilmiş olan bu sistem, geliştiricilerin binlerce mini oyunu tek bir kesintisiz entegrasyonla küresel ölçekte başlatmasına ve ölçeklendirmesine olanak tanır. Yüksek trafikli uygulamaları etkileşimli oyun ortamlarına dönüştürerek PlaysOut, kullanıcı etkileşimini, elde tutma oranını ve gelir elde etmeyi artırır. Açık ve birlikte çalışabilir mimarisi, Web2 ile Web3 arasında köprü kurar; ekosistem iş birliğini destekler ve sürtünmesiz, parçalanmamış sistemler olmadan yeni nesil dijital deneyimler sunar. PlaysOut, her dokunuşun değer yarattığı ve her oyunun zincir üstü ekonomiyi ileri taşıdığı etkileşimli eğlenceler için bir büyüme motorudur.

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HakkındaPlaysOut, gömülü oyunların geleceğini şekillendiren yüksek performanslı bir yayın altyapısıdır. Süper uygulama çağı için geliştirilmiş olan bu sistem, geliştiricilerin binlerce mini oyunu tek bir kesintisiz entegrasyonla küresel ölçekte başlatmasına ve ölçeklendirmesine olanak tanır. Yüksek trafikli uygulamaları etkileşimli oyun ortamlarına dönüştürerek PlaysOut, kullanıcı etkileşimini, elde tutma oranını ve gelir elde etmeyi artırır. Açık ve birlikte çalışabilir mimarisi, Web2 ile Web3 arasında köprü kurar; ekosistem iş birliğini destekler ve sürtünmesiz, parçalanmamış sistemler olmadan yeni nesil dijital deneyimler sunar. PlaysOut, her dokunuşun değer yarattığı ve her oyunun zincir üstü ekonomiyi ileri taşıdığı etkileşimli eğlenceler için bir büyüme motorudur.

Sektör

Sosyal Medya

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