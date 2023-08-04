PLB

Paladeum, blok zinciri teknolojisini kullanarak elektronik para ve koruma hizmetleri için bankacılık platformu olarak çevrimdışı bankaların ölçeklenebilirlik sorununu çözüyor. Geleneksel bankacılık sistemi Web 3.0'ın ruhundan uzaktır, Paladeum herkes için eşit bir sistem sağlamak için mevcut adaletsiz bankacılık sistemini yeniden düzenleyecektir.

Kripto AdıPLB

SıralamaNo.3955

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.6526486093562864,2023-08-04

En Düşük Fiyat0.3347332673976419,2025-10-26

Herkese Açık Blok ZinciriPLB

HakkındaPaladeum, blok zinciri teknolojisini kullanarak elektronik para ve koruma hizmetleri için bankacılık platformu olarak çevrimdışı bankaların ölçeklenebilirlik sorununu çözüyor. Geleneksel bankacılık sistemi Web 3.0'ın ruhundan uzaktır, Paladeum herkes için eşit bir sistem sağlamak için mevcut adaletsiz bankacılık sistemini yeniden düzenleyecektir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.