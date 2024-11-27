PLENA

Hızlı tempolu kripto para piyasasında Plena, kullanıcıların dijital varlıklarını kendi kendilerine yönetme biçiminde devrim yaratıyor. Kullanıcının güçlendirilmesine odaklanan Plena, dijital varlıklarının tam öz emanetini sağlamak, Hesap Soyutlama, Al gibi en son teknolojiden yararlanmak ve otomatik satın alma ve kripto portföyleri gibi yenilikçi özellikler sunmak için tasarlanmıştır.

Kripto AdıPLENA

SıralamaNo.4214

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,500,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.056203910512605156,2024-11-27

En Düşük Fiyat0.000448794929850895,2025-07-18

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaHızlı tempolu kripto para piyasasında Plena, kullanıcıların dijital varlıklarını kendi kendilerine yönetme biçiminde devrim yaratıyor. Kullanıcının güçlendirilmesine odaklanan Plena, dijital varlıklarının tam öz emanetini sağlamak, Hesap Soyutlama, Al gibi en son teknolojiden yararlanmak ve otomatik satın alma ve kripto portföyleri gibi yenilikçi özellikler sunmak için tasarlanmıştır.

Sektör

Sosyal Medya

