PMG, VISA ve MASTER kartlarına bağlı mevcut ödeme sistemleriyle güvenli bir bağlantı sağlayarak daha kolay ve daha istikrarlı ödeme işlevlerine sahip bir kripto para birimidir.

Kripto AdıPMG

SıralamaNo.7464

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz2,000,000,000

Toplam Arz2,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.4041552722486123,2022-07-28

En Düşük Fiyat0.000217239097694816,2025-03-28

Herkese Açık Blok ZinciriPMG

