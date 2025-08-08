PMX

Primex Finance, diğer DeFi protokollerindeki pozisyonları artırmak için borç veren likiditesini kullanmanıza olanak tanıyan kaldıraçlı bir alım satım ve getiri çiftliği protokolü ve uygulamasıdır. Borç veren likiditesini kullanarak RWA'lardan, DEX LP pozisyonlarından, spot DEX'lerde kaldıraçlı alım satımdan yararlanabilir ve LST, LRT'ye girebilirsiniz.

Kripto AdıPMX

SıralamaNo.3419

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.03%

Dolaşımdaki Arz70,881,059

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.0708%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.1470065451318929,2025-08-08

En Düşük Fiyat0.000199977686335815,2025-11-20

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaPrimex Finance, diğer DeFi protokollerindeki pozisyonları artırmak için borç veren likiditesini kullanmanıza olanak tanıyan kaldıraçlı bir alım satım ve getiri çiftliği protokolü ve uygulamasıdır. Borç veren likiditesini kullanarak RWA'lardan, DEX LP pozisyonlarından, spot DEX'lerde kaldıraçlı alım satımdan yararlanabilir ve LST, LRT'ye girebilirsiniz.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
PMX/USDT
Primex Finance
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (PMX)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
PMX/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (PMX)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...