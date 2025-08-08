PMX

Primex Finance, diğer DeFi protokollerindeki pozisyonları artırmak için borç veren likiditesini kullanmanıza olanak tanıyan kaldıraçlı bir alım satım ve getiri çiftliği protokolü ve uygulamasıdır. Borç veren likiditesini kullanarak RWA'lardan, DEX LP pozisyonlarından, spot DEX'lerde kaldıraçlı alım satımdan yararlanabilir ve LST, LRT'ye girebilirsiniz.

Kripto AdıPMX

SıralamaNo.3419

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.03%

Dolaşımdaki Arz70,881,059

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.0708%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.1470065451318929,2025-08-08

En Düşük Fiyat0.000199977686335815,2025-11-20

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaPrimex Finance, diğer DeFi protokollerindeki pozisyonları artırmak için borç veren likiditesini kullanmanıza olanak tanıyan kaldıraçlı bir alım satım ve getiri çiftliği protokolü ve uygulamasıdır. Borç veren likiditesini kullanarak RWA'lardan, DEX LP pozisyonlarından, spot DEX'lerde kaldıraçlı alım satımdan yararlanabilir ve LST, LRT'ye girebilirsiniz.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.