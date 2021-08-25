PNG

Pangolin, Avalanche üzerinde çalışan, Uniswap ile aynı otomatik piyasa yapıcı (AMM) modelini kullanan, tamamen topluluk tarafından dağıtılan ve Ethereum'da yayınlanan tüm tokenlerin alım satımının yapılabildiği PNG adlı yerel bir yönetim tokenine sahip merkeziyetsiz bir borsadır (DEX).

Kripto AdıPNG

SıralamaNo.1019

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,33%

Dolaşımdaki Arz224 373 971

Maksimum Arz230 000 000

Toplam Arz230 000 000

Dolaşım Oranı0.9755%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği4.98749156,2021-08-25

En Düşük Fiyat0.010871739675202628,2023-10-24

Herkese Açık Blok ZinciriAVAX_CCHAIN

