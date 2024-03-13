POL

POL, ZK tabanlı L2 zincirlerinden oluşan geniş bir ekosisteme güç sağlayabilen yeni nesil bir tokendir. Bunu, POL sahiplerinin birden fazla zinciri doğrulamalarına ve bu zincirlerin her birinde birden fazla rol üstlenmelerine olanak tanıyan yerel bir yeniden stake etme protokolü aracılığıyla yapar ve POL'u hiper üretken bir tokene dönüştürür.

Kripto AdıPOL

SıralamaNo.48

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı0.0005%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)%2,43

Dolaşımdaki Arz10.564.209.316,252495

Maksimum Arz0

Toplam Arz10.564.209.326,252495

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.285660815666811,2024-03-13

En Düşük Fiyat0.09846157937760518,2026-01-01

Herkese Açık Blok ZinciriETH

