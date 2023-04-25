POOH

POOH, ön satışsız, vergisiz, LP'nin %95'i yakılmış ve sözleşmeden feragat edilmiş bir şekilde gizlilikle piyasaya sürülmüştür. POOH insanlar için oluşturulmuştur, sonsuza dek! POOH'nun misyonu organik olarak büyümek, hayatta kalmak ve gelişmektir. Herkesin, POOH sahibi olmak için eşit şansı vardır.

Kripto AdıPOOH

SıralamaNo.1944

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz420,690,000,000,000

Maksimum Arz420,690,000,000,000

Toplam Arz420,690,000,000,000

Dolaşım Oranı1%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000000196974750607,2023-05-06

En Düşük Fiyat0.000000000049608571,2023-04-25

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaPOOH, ön satışsız, vergisiz, LP'nin %95'i yakılmış ve sözleşmeden feragat edilmiş bir şekilde gizlilikle piyasaya sürülmüştür. POOH insanlar için oluşturulmuştur, sonsuza dek! POOH'nun misyonu organik olarak büyümek, hayatta kalmak ve gelişmektir. Herkesin, POOH sahibi olmak için eşit şansı vardır.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
POOH/USDT
POOH
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (POOH)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
