PORTO

FC Porto Fan Token (PORTO), BEP-20 ağında yer alan bir taraftar tokenidir. PORTO, Portekiz Premier Ligi'nde mücadele eden tanınmış bir futbol takımı olan FC Porto'nun taraftarlarına ödül kazandırmak için tasarlanmıştır.

Kripto AdıPORTO

SıralamaNo.943

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)64.15%

Dolaşımdaki Arz11,328,206.35209

Maksimum Arz40,000,000

Toplam Arz40,000,000

Dolaşım Oranı0.2832%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği14.652555111305508,2021-11-16

En Düşük Fiyat0.6970188925487788,2025-06-22

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaFC Porto Fan Token (PORTO), BEP-20 ağında yer alan bir taraftar tokenidir. PORTO, Portekiz Premier Ligi'nde mücadele eden tanınmış bir futbol takımı olan FC Porto'nun taraftarlarına ödül kazandırmak için tasarlanmıştır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.