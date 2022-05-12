POR

Dünya futbolunun en büyük isimlerinden biri olan Portekiz, son Avrupa Şampiyonu ve aynı zamanda 2019'da ilk UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı. Portekiz'in 26 kişilik Euro kadrosundan, Kaptan Cristiano da dahil olmak üzere, altısı şu anda Socios.com kadrosundaki kulüplerde oynuyor. Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva ve Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) ve João Félix (Atletico de Madrid). Portekiz Milli Takımı Taraftar Tokeni (POR), bir kripto para birimidir ve Chiliz platformunda çalışır.

Kripto AdıPOR

SıralamaNo.1365

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)2.40%

Dolaşımdaki Arz7,279,937

Maksimum Arz0

Toplam Arz19,930,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği7.238832958419752,2022-11-18

En Düşük Fiyat0.2656811220211176,2022-05-12

Herkese Açık Blok ZinciriCHZ

HakkındaDünya futbolunun en büyük isimlerinden biri olan Portekiz, son Avrupa Şampiyonu ve aynı zamanda 2019'da ilk UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı. Portekiz'in 26 kişilik Euro kadrosundan, Kaptan Cristiano da dahil olmak üzere, altısı şu anda Socios.com kadrosundaki kulüplerde oynuyor. Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva ve Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) ve João Félix (Atletico de Madrid). Portekiz Milli Takımı Taraftar Tokeni (POR), bir kripto para birimidir ve Chiliz platformunda çalışır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.