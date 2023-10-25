PPT

Pop, Web3'e açılan en üst düzey sosyal kapıdır. İçerik üreticilerin ve tüketicilerin platforma kattıkları değerler karşılığında değer kazanmalarını sağlayan merkeziyetsiz bir uygulamayı deneyimleyin. İçerik üreticisi ekonomisinden yararlanmak ve sosyal tanınırlık elde etmek için orijinal içeriklere sahip olun.

Kripto AdıPPT

SıralamaNo.4281

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz200,000,000

Toplam Arz200,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği4.375176463088224,2023-10-25

En Düşük Fiyat0.009314347908234828,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

