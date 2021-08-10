PSG

Paris Saint-Germain Fan Tokeni (PSG), Paris Saint-Germain Futbol Kulübü ("Paris Saint-Germain") taraftarlarına Socios uygulamasını ve hizmetlerini kullanarak kulüp kararları üzerinde tokenleştirilmiş bir etki payı veren bir fayda tokenidir.

Kripto AdıPSG

SıralamaNo.977

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)42.28%

Dolaşımdaki Arz12,564,735

Maksimum Arz0

Toplam Arz19,890,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği61.23039646,2021-08-10

En Düşük Fiyat0.5370503322959178,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriNONE

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
