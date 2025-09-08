PTB

PortalToBitcoin, Bitcoin ile Ethereum ve Solana gibi diğer blok zincirleri arasında güvenli, verimli ve güvene dayalı olmayan alım satımın mümkün olmasını sağlamak için tasarlanmış yenilikçi bir saklama gerektirmeyen çapraz zincir altyapısı sunmaktadır. PortalToBitcoin altyapısının temelini, Bitcoin işlemlerini etkili ve sürdürülebilir bir şekilde ölçeklendirmek için özel olarak geliştirilmiş gelişmiş bir çerçeve olan tescilli BitScaler teknolojisi oluşturmaktadır. Bu teknoloji, merkeziyetsiz finans (DeFi) ve daha geniş blok zinciri uygulamalarını destekleme kapasitesini artırmaktadır.

Kripto AdıPTB

SıralamaNo.872

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.75%

Dolaşımdaki Arz1,866,237,871.694818

Maksimum Arz8,400,000,000

Toplam Arz5,258,400,000

Dolaşım Oranı0.2221%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.08213221598557312,2025-09-08

En Düşük Fiyat0.006830828739266241,2025-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriETH

