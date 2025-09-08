PTB

PortalToBitcoin, Bitcoin ile Ethereum ve Solana gibi diğer blok zincirleri arasında güvenli, verimli ve güvene dayalı olmayan alım satımın mümkün olmasını sağlamak için tasarlanmış yenilikçi bir saklama gerektirmeyen çapraz zincir altyapısı sunmaktadır. PortalToBitcoin altyapısının temelini, Bitcoin işlemlerini etkili ve sürdürülebilir bir şekilde ölçeklendirmek için özel olarak geliştirilmiş gelişmiş bir çerçeve olan tescilli BitScaler teknolojisi oluşturmaktadır. Bu teknoloji, merkeziyetsiz finans (DeFi) ve daha geniş blok zinciri uygulamalarını destekleme kapasitesini artırmaktadır.

Kripto AdıPTB

SıralamaNo.872

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.75%

Dolaşımdaki Arz1,866,237,871.694818

Maksimum Arz8,400,000,000

Toplam Arz5,258,400,000

Dolaşım Oranı0.2221%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.08213221598557312,2025-09-08

En Düşük Fiyat0.006830828739266241,2025-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaPortalToBitcoin, Bitcoin ile Ethereum ve Solana gibi diğer blok zincirleri arasında güvenli, verimli ve güvene dayalı olmayan alım satımın mümkün olmasını sağlamak için tasarlanmış yenilikçi bir saklama gerektirmeyen çapraz zincir altyapısı sunmaktadır. PortalToBitcoin altyapısının temelini, Bitcoin işlemlerini etkili ve sürdürülebilir bir şekilde ölçeklendirmek için özel olarak geliştirilmiş gelişmiş bir çerçeve olan tescilli BitScaler teknolojisi oluşturmaktadır. Bu teknoloji, merkeziyetsiz finans (DeFi) ve daha geniş blok zinciri uygulamalarını destekleme kapasitesini artırmaktadır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
PTB/USDT
Portal To Bitcoin
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (PTB)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
PTB/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (PTB)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...