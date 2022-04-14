PUMP

pump.fun, kullanıcıların kendi tokenlerini ücretsiz olarak oluşturup piyasaya sürmelerini sağlarken, diğerlerinin bu tokenlere yatırım yapmasını da kolaylaştırır. Token oluşturma ve alım satımının bu kusursuz entegrasyonu, kullanıcılara sınırsız finansal potansiyel sunarak, herkesin yaratıcılığı ve stratejik yatırımı ödüllendiren yüksek enerjili bir alım satım ortamına katılmasını sağlar. pump.fun, dünyanın önde gelen kripto başlatma platformudur ve kurulduğu günden bu yana 11 milyondan fazla token piyasaya sürmüştür. pump.fun, Ocak 2024'te Solana'da piyasaya sürülmesinden bu yana 750 milyon dolardan fazla protokol geliri elde ederek, tüm zamanların en kârlı, en hızlı büyüyen ve en başarılı kripto projelerinden biri hâline gelmiştir.

Kripto AdıPUMP

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

