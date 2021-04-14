PUSH

PUSH, EPNS protokolünün yerel yönetim belirtecidir. PUSH, sahiplerine iki ana avantaj sağlar: yönetim ve ödül alma. Ağ belirteci oluşturma etkinliğinden sonra, PUSH sahipleri EPNS protokolünün geliştirilmesine katılabilecek ve ağa ödenen ücretlerden (ücret havuzu ödülleri, PUSH sahipleri için %70 ve Ekosistem Geliştirme Fonu için %30) ödüller alabilecektir. ücret havuzu, protokolün başlatılmasından yalnızca yaklaşık bir yıl sonra, ana ağ açılışında etkinleştirilmeyecektir).

Kripto AdıPUSH

SıralamaNo.1992

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)%0,58

Dolaşımdaki Arz90.236.482

Maksimum Arz100.000.000

Toplam Arz100.000.000

Dolaşım Oranı0.9023%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği8.76519564,2021-04-14

En Düşük Fiyat0.012389100542829044,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
PUSH/USDT
EPNS
PUSH/USDT
