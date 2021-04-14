PUSH

PUSH, EPNS protokolünün yerel yönetim belirtecidir. PUSH, sahiplerine iki ana avantaj sağlar: yönetim ve ödül alma. Ağ belirteci oluşturma etkinliğinden sonra, PUSH sahipleri EPNS protokolünün geliştirilmesine katılabilecek ve ağa ödenen ücretlerden (ücret havuzu ödülleri, PUSH sahipleri için %70 ve Ekosistem Geliştirme Fonu için %30) ödüller alabilecektir. ücret havuzu, protokolün başlatılmasından yalnızca yaklaşık bir yıl sonra, ana ağ açılışında etkinleştirilmeyecektir).

Kripto AdıPUSH

SıralamaNo.1992

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)%0,58

Dolaşımdaki Arz90.236.482

Maksimum Arz100.000.000

Toplam Arz100.000.000

Dolaşım Oranı0.9023%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği8.76519564,2021-04-14

En Düşük Fiyat0.012389100542829044,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

