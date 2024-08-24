PUSS

PUSS memecoin, en büyük blok zinciri tabanlı sosyal medya platformlarından biri olan Steemit'in bir parçası olan PussFi Ekosisteminin yerel fayda tokenidir. Steemit'teki blog yazarları $PUSS kullanarak blog ödüllerini artırabilir ve çeşitli özelliklerden yararlanabilirler.

Kripto AdıPUSS

SıralamaNo.1432

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.18%

Dolaşımdaki Arz878,824,621

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.8788%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.014740617188837304,2025-04-14

En Düşük Fiyat0.000059350584637907,2024-08-24

Herkese Açık Blok ZinciriTRX

Sektör

Sosyal Medya

