PX

Not Pixel, TON blok zincirinde, temel varlığı $PX olan devrim niteliğinde bir Telegram-yerel oyun platformudur. Yalnızca DEX'te piyasaya sürülen $PX, "kolaylık yerine inanç" felsefesiyle organik büyümeyi ve gerçek dünya faydasını savunuyor. Hedefimiz: milyonlar için eğlenceli, sürdürülebilir bir piksel ekosistemi sunmak.

Kripto AdıPX

SıralamaNo.848

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.05%

Dolaşımdaki Arz178,201,656

Maksimum Arz244,999,828

Toplam Arz244,999,828

Dolaşım Oranı0.7273%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.6980940488628328,2025-01-22

En Düşük Fiyat0.039888685034053066,2025-03-11

Herkese Açık Blok ZinciriTONCOIN

HakkındaNot Pixel, TON blok zincirinde, temel varlığı $PX olan devrim niteliğinde bir Telegram-yerel oyun platformudur. Yalnızca DEX'te piyasaya sürülen $PX, "kolaylık yerine inanç" felsefesiyle organik büyümeyi ve gerçek dünya faydasını savunuyor. Hedefimiz: milyonlar için eğlenceli, sürdürülebilir bir piksel ekosistemi sunmak.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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