PX

Not Pixel, TON blok zincirinde, temel varlığı $PX olan devrim niteliğinde bir Telegram-yerel oyun platformudur. Yalnızca DEX'te piyasaya sürülen $PX, "kolaylık yerine inanç" felsefesiyle organik büyümeyi ve gerçek dünya faydasını savunuyor. Hedefimiz: milyonlar için eğlenceli, sürdürülebilir bir piksel ekosistemi sunmak.

Kripto AdıPX

SıralamaNo.848

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.05%

Dolaşımdaki Arz178,201,656

Maksimum Arz244,999,828

Toplam Arz244,999,828

Dolaşım Oranı0.7273%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.6980940488628328,2025-01-22

En Düşük Fiyat0.039888685034053066,2025-03-11

Herkese Açık Blok ZinciriTONCOIN

HakkındaNot Pixel, TON blok zincirinde, temel varlığı $PX olan devrim niteliğinde bir Telegram-yerel oyun platformudur. Yalnızca DEX'te piyasaya sürülen $PX, "kolaylık yerine inanç" felsefesiyle organik büyümeyi ve gerçek dünya faydasını savunuyor. Hedefimiz: milyonlar için eğlenceli, sürdürülebilir bir piksel ekosistemi sunmak.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.