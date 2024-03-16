PYTH

Pyth Network, en büyük ve en hızlı büyüyen birinci taraf oracle ağıdır. Pyth, 40'tan fazla blok zincirinde finansal dApp'lere gerçek zamanlı piyasa verileri sunar ve kripto para birimleri, varlıklar, ETF'ler, FX çiftleri ve emtialarda 350'den fazla düşük gecikmeli fiyat akışı sağlar. Pyth, dünyanın en büyük profesyonel yatırımcılarından ve borsalarından gelen yüksek doğruluğa sahip piyasa verilerini herhangi bir yerdeki herhangi bir akıllı sözleşmeye bağlar.

Kripto AdıPYTH

SıralamaNo.105

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.35%

Dolaşımdaki Arz5,749,982,922.651164

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz9,999,982,922.651163

Dolaşım Oranı0.5749%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.150148439943238,2024-03-16

En Düşük Fiyat0.05634958524202685,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

