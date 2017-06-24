QRL

Quantum Resistant Ledger (QRL), "PQ-CRYPTO tarafından önerilen/IETF standardize edilmiş kriptografi kullanan, tamamen kuantum dirençli bir blok zincir ağıdır". QRL, kuantum saldırılarına karşı savunmasız olduğu ve diğer birçok blok zinciri projesinde bulunduğu bildirilen ECDSA yerine karma tabanlı genişletilmiş Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) kullanır. Proje, platformunun güvenliğinin, kullanıcıların "kanıtlanmış kuantum dirençli ağında blok zinciri uygulamalarını kolayca oluşturmasına" olanak tanıyan bir uygulama paketi ve bir geliştirme ekosistemi ile tamamlandığını iddia ediyor.

