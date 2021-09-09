QUACK

QUACK %100 topluluk odaklı, yönetişim tabanlı ve şeffaftır. Real Utility ile Hyper-Deflationary Token, türünün ilk örnekleridir. QUACK: Yatırım yapın. Geliştirin. Getiri elde edin. Kazanın. QUACK, çok çalışmayı önceliklendirir ve bu amaca katkıda bulunmaya hazır bir insan topluluğu oluşturur. Varlıklarınızı tutarak, jackpot çekilişiyle kazanabileceğiniz ve her saat, gün, hafta ve ayda ödeme yapan, loto oynayabileceğiniz güvenli ve emniyetli bir yatırım ve para toplama platformunun geleceği olmayı hedefler.

Kripto AdıQUACK

SıralamaNo.1109

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz44,085,961,274,152,300

Maksimum Arz0

Toplam Arz46,775,855,335,611,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000000025288914506,2021-12-11

En Düşük Fiyat0,2021-09-09

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaQUACK %100 topluluk odaklı, yönetişim tabanlı ve şeffaftır. Real Utility ile Hyper-Deflationary Token, türünün ilk örnekleridir. QUACK: Yatırım yapın. Geliştirin. Getiri elde edin. Kazanın. QUACK, çok çalışmayı önceliklendirir ve bu amaca katkıda bulunmaya hazır bir insan topluluğu oluşturur. Varlıklarınızı tutarak, jackpot çekilişiyle kazanabileceğiniz ve her saat, gün, hafta ve ayda ödeme yapan, loto oynayabileceğiniz güvenli ve emniyetli bir yatırım ve para toplama platformunun geleceği olmayı hedefler.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.