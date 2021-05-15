RACA

Radio Caca Metaverse – Mars Bileşik Devletleri, Diğer adıyla, USM. OKX Blockdream Ventures tarafından desteklenen Radio Caca, web 3.0 altyapı çözümü sağlayıcısıdır. Temmuz 2021'de Radio Caca, Maye Musk (Elon Musk'un annesi) için PFP (profil resmi tarzı NFT'ler) koleksiyonu olan ilk web 3.0 ürününü piyasaya sürdü. Radio Caca, 2021'de 3 boyutlu bir metaverse olan Mars Bileşik Devletleri'ni (ya da USM) başlattı. Geliştiricilerimiz, PFP üreticilerinin toplulukları için ölçeklendirmeye ve oluşturmaya odaklanabilmesi için PFP ekiplerinin dijital varlıklarını USM'ye entegre etmelerini desteklemektedir.

Kripto AdıRACA

SıralamaNo.889

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz411,670,371,068.18915

Maksimum Arz500,000,000,000

Toplam Arz415,670,371,068.18945

Dolaşım Oranı0.8233%

Arz Tarihi2021-05-15 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.011886580571279176,2021-11-14

En Düşük Fiyat0.000033472127613938,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaRadio Caca Metaverse – Mars Bileşik Devletleri, Diğer adıyla, USM. OKX Blockdream Ventures tarafından desteklenen Radio Caca, web 3.0 altyapı çözümü sağlayıcısıdır. Temmuz 2021'de Radio Caca, Maye Musk (Elon Musk'un annesi) için PFP (profil resmi tarzı NFT'ler) koleksiyonu olan ilk web 3.0 ürününü piyasaya sürdü. Radio Caca, 2021'de 3 boyutlu bir metaverse olan Mars Bileşik Devletleri'ni (ya da USM) başlattı. Geliştiricilerimiz, PFP üreticilerinin toplulukları için ölçeklendirmeye ve oluşturmaya odaklanabilmesi için PFP ekiplerinin dijital varlıklarını USM'ye entegre etmelerini desteklemektedir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.