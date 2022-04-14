RCADE

RCADE Network, medya, eğlence ve oyun dünyasını yeniden tanımlayan merkeziyetsiz bir blok zinciridir. Merkeziyetsiz altyapı, ekosistemimizin omurgasını oluşturur ve merkezinde oyuncuların güçlendirdiği RCADE Düğümleri bulunur. İlk düğüm dağıtım aşamaları, merkeziyetsiz depolama yetenekleri sağlayarak oyunlarda güvenilirlik, veri bütünlüğü ve sansür direnci sağlar. Düğüm operatörleri, kritik rollerinin farkında olarak önemli $RCADE teşvikleriyle ödüllendirilecek ve böylece ekosistem içinde sürdürülebilir katılım, operasyonel uzun ömürlülük ve çıkarların uyumu sağlanacaktır. Ağı güçlendirmeye hazır olun.

Kripto AdıRCADE

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En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriARB

HakkındaRCADE Network, medya, eğlence ve oyun dünyasını yeniden tanımlayan merkeziyetsiz bir blok zinciridir. Merkeziyetsiz altyapı, ekosistemimizin omurgasını oluşturur ve merkezinde oyuncuların güçlendirdiği RCADE Düğümleri bulunur. İlk düğüm dağıtım aşamaları, merkeziyetsiz depolama yetenekleri sağlayarak oyunlarda güvenilirlik, veri bütünlüğü ve sansür direnci sağlar. Düğüm operatörleri, kritik rollerinin farkında olarak önemli $RCADE teşvikleriyle ödüllendirilecek ve böylece ekosistem içinde sürdürülebilir katılım, operasyonel uzun ömürlülük ve çıkarların uyumu sağlanacaktır. Ağı güçlendirmeye hazır olun.

Sektör

Sosyal Medya

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