RCADE

RCADE Network, medya, eğlence ve oyun dünyasını yeniden tanımlayan merkeziyetsiz bir blok zinciridir. Merkeziyetsiz altyapı, ekosistemimizin omurgasını oluşturur ve merkezinde oyuncuların güçlendirdiği RCADE Düğümleri bulunur. İlk düğüm dağıtım aşamaları, merkeziyetsiz depolama yetenekleri sağlayarak oyunlarda güvenilirlik, veri bütünlüğü ve sansür direnci sağlar. Düğüm operatörleri, kritik rollerinin farkında olarak önemli $RCADE teşvikleriyle ödüllendirilecek ve böylece ekosistem içinde sürdürülebilir katılım, operasyonel uzun ömürlülük ve çıkarların uyumu sağlanacaktır. Ağı güçlendirmeye hazır olun.

Kripto AdıRCADE

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz40,000,000,000

Toplam Arz40,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriARB

HakkındaRCADE Network, medya, eğlence ve oyun dünyasını yeniden tanımlayan merkeziyetsiz bir blok zinciridir. Merkeziyetsiz altyapı, ekosistemimizin omurgasını oluşturur ve merkezinde oyuncuların güçlendirdiği RCADE Düğümleri bulunur. İlk düğüm dağıtım aşamaları, merkeziyetsiz depolama yetenekleri sağlayarak oyunlarda güvenilirlik, veri bütünlüğü ve sansür direnci sağlar. Düğüm operatörleri, kritik rollerinin farkında olarak önemli $RCADE teşvikleriyle ödüllendirilecek ve böylece ekosistem içinde sürdürülebilir katılım, operasyonel uzun ömürlülük ve çıkarların uyumu sağlanacaktır. Ağı güçlendirmeye hazır olun.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
RCADE/USDT
RCADE
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (RCADE)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
RCADE/USDT
RCADE
--
--‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (RCADE)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
network_iconAğ Bağlantısı Anormal
Çevrimiçi Canlı Destek
Loading...