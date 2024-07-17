RC

RebelCars.io, CGI geliştirme, araba yarışı ve oyun alanlarında yirmi yılı aşkın deneyime sahip vizyoner bir ekip tarafından geliştirilen devrim niteliğinde bir Web3 araba yarışı oyun ekosistemidir. Unreal Engine 5 ve blokzincir teknolojisi ile inşa edilmiştir. RC, AI Ajanları, Rakipler ve Metahumanlar ile DeFi özelliklerini sorunsuz bir şekilde entegre eder ve oyunculara ait ekonomiler sunar. Ayrıca, Monaco, Suzuka, Dubai, Monza gibi 20'den fazla yarış pistine yatırım yaparak pasif gelir elde etmeye olanak tanıyan eşsiz "Pist Hisseleri" konseptini sunar. Bu ekosistem, gerçek ödüller sunan küresel ve merkeziyetsiz bir yarış platformu olan Crypto Racing Tournament serisine güç vermektedir.

Kripto AdıRC

SıralamaNo.2018

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.04%

Dolaşımdaki Arz206,354,380

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.2063%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.04193738830921288,2024-07-17

En Düşük Fiyat0.003116133063734695,2025-03-23

Herkese Açık Blok ZinciriLAVA

HakkındaRebelCars.io, CGI geliştirme, araba yarışı ve oyun alanlarında yirmi yılı aşkın deneyime sahip vizyoner bir ekip tarafından geliştirilen devrim niteliğinde bir Web3 araba yarışı oyun ekosistemidir. Unreal Engine 5 ve blokzincir teknolojisi ile inşa edilmiştir. RC, AI Ajanları, Rakipler ve Metahumanlar ile DeFi özelliklerini sorunsuz bir şekilde entegre eder ve oyunculara ait ekonomiler sunar. Ayrıca, Monaco, Suzuka, Dubai, Monza gibi 20'den fazla yarış pistine yatırım yaparak pasif gelir elde etmeye olanak tanıyan eşsiz "Pist Hisseleri" konseptini sunar. Bu ekosistem, gerçek ödüller sunan küresel ve merkeziyetsiz bir yarış platformu olan Crypto Racing Tournament serisine güç vermektedir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.