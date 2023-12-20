RDEX

Orders.Exchange, Bitcoin Katman 1 ağındaki ilk tam mimarili emir defterine sahip merkeziyetsiz borsadır. Ordinals protokolünü, PSBT teknolojisini, Bitcoin komut dosyalarını ve Nostr protokolünü birleştirerek Bitcoin Katman 1 ağına dayalı dünyanın ilk eksiksiz alım satım sistemini ve likidite havuzu çözümünü oluşturur. Kullanıcı emirlerinin farklı DEX'ler arasında dolaşmasına olanak tanıyan NIP protokolünü bağımsız olarak yazmıştır ve Bitcoin ekosisteminin gelişimini aktif olarak teşvik etmekte ve Bitcoin DeFi'nin sınırlarını keşfetmektedir.

Kripto AdıRDEX

SıralamaNo.7592

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.7833980357218282,2023-12-20

En Düşük Fiyat0.000530588222957301,2025-06-12

Herkese Açık Blok ZinciriBRC20

Sektör

Sosyal Medya

