REACT

Reactive Network, zincir içi ve zincir dışı olayları izleyen ve bir tetikleyici çalıştığında anında yürütülen tepkisel akıllı sözleşmeleri etkinleştiren bir yürütme katmanıdır. Yüksek hızlı ReactVM ve bir Proof-of-Stake doğrulayıcı setiyle desteklenen bu ağ, herhangi bir zincire entegre olabilir. DeFi, AI, oyun ve DePIN uygulamaları için milisaniye düzeyinde, tamamen zincir üstü otomasyon sağlar — şeffaf olmayan zincir dışı botlara ihtiyaç yoktur. $REACT, tüm sistemin arkasındaki topluluğa ait motordur: tüm gas ödemeleri, etkinlik işleme ücretleri ve doğrulayıcı stake işlemleri $REACT ile yapılır, VC tahsisi yoktur. Ağ ücretleri yakılırken yeni ödüller basıldıkça, tokenomikler ölçekle deflasyonist hale gelir ve benimsenmeyle birlikte arz sıkılaşır.

Kripto AdıREACT

SıralamaNo.3903

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz500,000,000

Toplam Arz500,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.15256872692269793,2025-03-06

En Düşük Fiyat0.01737960734108853,2025-06-06

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaReactive Network, zincir içi ve zincir dışı olayları izleyen ve bir tetikleyici çalıştığında anında yürütülen tepkisel akıllı sözleşmeleri etkinleştiren bir yürütme katmanıdır. Yüksek hızlı ReactVM ve bir Proof-of-Stake doğrulayıcı setiyle desteklenen bu ağ, herhangi bir zincire entegre olabilir. DeFi, AI, oyun ve DePIN uygulamaları için milisaniye düzeyinde, tamamen zincir üstü otomasyon sağlar — şeffaf olmayan zincir dışı botlara ihtiyaç yoktur. $REACT, tüm sistemin arkasındaki topluluğa ait motordur: tüm gas ödemeleri, etkinlik işleme ücretleri ve doğrulayıcı stake işlemleri $REACT ile yapılır, VC tahsisi yoktur. Ağ ücretleri yakılırken yeni ödüller basıldıkça, tokenomikler ölçekle deflasyonist hale gelir ve benimsenmeyle birlikte arz sıkılaşır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.