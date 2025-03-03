RED

RedStone, LST'ler ve LRT'ler gibi kredi piyasaları için getiri sağlayan teminatlar konusunda uzmanlaşmış, en hızlı büyüyen Modüler Oracle'dır. 50'den fazla zincirde ve tüm rollup'larda gaza göre optimize edilmiş veri akışları sunar. Morpho, Venus, ether.fi ve daha fazlası tarafından güvenilmektedir.

Kripto AdıRED

SıralamaNo.327

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.32%

Dolaşımdaki Arz294,663,361

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.2946%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.4560272855118426,2025-03-03

En Düşük Fiyat0.23305251918481165,2025-06-22

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaRedStone, LST'ler ve LRT'ler gibi kredi piyasaları için getiri sağlayan teminatlar konusunda uzmanlaşmış, en hızlı büyüyen Modüler Oracle'dır. 50'den fazla zincirde ve tüm rollup'larda gaza göre optimize edilmiş veri akışları sunar. Morpho, Venus, ether.fi ve daha fazlası tarafından güvenilmektedir.

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
