REEF

Reef Finance, herhangi bir DeFi protokolünün entegrasyonuna izin veren bir likidite toplayıcı ve çok zincirli akıllı getiri motorudur. Polkadot ile birlikte oluşturulmuştur ve zincirler arası entegrasyonları mümkün kılarken güvenlik modelini ekosistem genelinde paylaşmaktadır.

Kripto AdıREEF

SıralamaNo.1447

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz21,015,694,229.94593

Maksimum Arz0

Toplam Arz21,015,694,229.94593

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.05840635,2021-03-15

En Düşük Fiyat0.000173871992725367,2025-06-26

Herkese Açık Blok ZinciriNONE

