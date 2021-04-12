RIF

RSK akıllı sözleşme ağı üzerine kurulu RIF OS, DApp'lerin birleşik bir çerçeve altında daha hızlı, daha uygun ve ölçeklenebilir geliştirmesini sağlayan ve böylece blok zincir teknolojisi ile geniş uygulama pazarı arasındaki boşluğu dolduran daha geniş bir birlikte çalışabilirlik sağlayan bir dizi açık ve merkezi olmayan temel protokoldür. RIF OS protokolü, RSK akıllı sözleşme ağ vizyonunu yerine getirerek değerli ağı hayata geçirir.

Kripto AdıRIF

SıralamaNo.534

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.04%

Dolaşımdaki Arz1,000,000,000

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı1%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.45910638,2021-04-12

En Düşük Fiyat0.0273613350172,2020-03-13

Herkese Açık Blok ZinciriRBTC

HakkındaRSK akıllı sözleşme ağı üzerine kurulu RIF OS, DApp'lerin birleşik bir çerçeve altında daha hızlı, daha uygun ve ölçeklenebilir geliştirmesini sağlayan ve böylece blok zincir teknolojisi ile geniş uygulama pazarı arasındaki boşluğu dolduran daha geniş bir birlikte çalışabilirlik sağlayan bir dizi açık ve merkezi olmayan temel protokoldür. RIF OS protokolü, RSK akıllı sözleşme ağ vizyonunu yerine getirerek değerli ağı hayata geçirir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.